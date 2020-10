Energia: Transgaz, prestito da 75 milioni di euro per costruzione interconnessione Moldova-Romania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza il gasdotto Onesti-Gheraesti-Letcani e le nuove stazioni di compressione del gas a Onesti e Gheraesti, il gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau non sarà in grado di funzionare a pieno regime e garantire il volume di gas necessario per il consumo della Moldova. Transgaz è l'operatore del sistema di trasmissione nazionale del gas naturale, che assicura il trasporto di oltre il 90 per cento del gas naturale consumato in Romania. L'azienda, che intende diventare un operatore riconosciuto a livello internazionale nel campo del trasporto del gas e leader nel mercato energetico della regione, possiede in Moldova l'operatore Vestmoldtransgaz, proprietario del gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau, segmento che si trova sul territorio moldavo. Lo Stato romeno detiene la quota di maggioranza, rispettivamente del 58,5097 per cento. (Rob)