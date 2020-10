Covid: Municipio Roma III, estensione bando "Librarti" a sostegno librerie indipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dare fiato e ristoro alle piccole librerie indipendenti, in quanto fondamentali e imprescindibili presidi culturali del territorio. Questo è il senso dell'estensione del bando Librarti promosso dal Municipio Roma III e grazie al quale le 3 restanti proposte precedentemente escluse potranno ora beneficiare di un finanziamento aggiuntivo di 13.000 euro per la programmazione di eventi culturali dalle forme inconsuete anche online come dibattiti, concerti, laboratori creativi e lezioni. "Le attività, che avranno luogo entro il 31 dicembre 2020 - aggiunge la nota - si svolgeranno talora in collaborazione con associazioni, cooperative operanti nel settore artistico e dello spettacolo e saranno tutte realizzate nel pieno rispetto delle norme relative al contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19". (segue) (Com)