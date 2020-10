Covid: Municipio Roma III, estensione bando "Librarti" a sostegno librerie indipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esiste certamente un divario - dichiarano Giovanni Caudo, presidente del III Municipio e Christian Raimo, assessore alla cultura del III Municipio - tra la generale necessità di proposte culturali e le chiusure su vari livelli cui stiamo assistendo su scala nazionale a causa della pandemia. Ma la cultura non può essere relegata a ruolo di semplice intrattenimento. Piuttosto, costituisce la base per una crescita individuale e collettiva della comunità. Assolutamente imprescindibile". (segue) (Com)