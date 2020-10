Speciale energia: Libia, presidente Sanallah Noc denuncia continue sottrazioni di risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah, ha invitato tutti gli organi statali a seguire il principio di trasparenza nel loro comportamento finanziario, affermando che il denaro ricavato dalla vendita del petrolio è “saccheggiato da una manciata di ladri". Secondo quanto riporta il sito “Libya al Ahrar”, Sanallah ha sottolineato la necessità che le autorità statali chiariscano dove vengono spesi i soldi che provengono dai proventi del petrolio, in quanto "sono i soldi dei libici che hanno il diritto di sapere dove vengono collocati". Il capo della National Oil Corporation ha sottolineato che la Noc trasferisce i proventi delle vendite di petrolio, gas e derivati alla Banca Centrale della Libia "e il suo ruolo finisce a quel punto". Sanallah ha sottolineato che la sfida più importante è "la mancanza di risorse finanziarie necessarie per gestire il settore petrolifero", ricordando "i grandi sacrifici e le concessioni fatte dai lavoratori del settore petrolifero per il bene della Libia". Diverse tribù e istituzioni della società civile in Cirenaica, Libia orientale, hanno accusato le autorità di Tripoli, tra cui la Noc e la Banca centrale della Libia, di utilizzare i proventi petroliferi della Cirenaica per finanziare il terrorismo e di non distribuire equamente i proventi del petrolio alle tre regioni della Libia: Cirenaica, Tripolitania e Fezzan. (Lit)