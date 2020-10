Speciale energia: Iran, nuove sanzioni Usa contro 8 società per commercio prodotti petrolchimici iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni a otto società coinvolte nella vendita di prodotti petrolchimici provenienti dall'Iran e ha affermato che i precedenti sequestri di petrolio iraniano diretto in Venezuela hanno prodotto 40 milioni di dollari che saranno dati alle vittime statunitensi del terrorismo. Lo riferisce il quotidiano statunitense "Washington Post". Il Dipartimento del tesoro Usa ha imposto sanzioni su società di base in Iran, Singapore e Hong Kong, le quali avrebbero commerciato prodotti petrolchimici tramite l'intermediazione della Triliance Petrochemical Company Ltd. per decine di milioni di dollari. Le vendite di prodotti petrolchimici sono una fonte chiave di entrate per l'Iran e gli Stati Uniti sostengono che il governo le utilizzi per finanziare un "programma destabilizzante" in Medio Oriente e Venezuela, ha affermato il Tesoro Usa in una nota. "Gli Stati Uniti restano impegnati a prendere di mira qualsiasi fonte di entrate che il regime iraniano utilizza per finanziare gruppi terroristici e opprimere il popolo iraniano", ha affermato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin nella dichiarazione. Al contempo, il Dipartimento di Giustizia Usa ha reso pubbliche due precedenti denunce: una che descrive come gli Stati Uniti abbiano sequestrato due forniture di missili anticarro e altre armi dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (Irgc) che sarebbero state destinate ai ribelli Houthi dello Yemen e la seconda sul sequestro da parte degli Stati Uniti del petrolio diretto in Venezuela. "Le due denunce di confisca confermano l'esistenza di sofisticati schemi dell'Irgc per spedire segretamente armi nello Yemen e carburante in Venezuela, paesi che rappresentano una grave minaccia per la sicurezza e la stabilità delle rispettive regioni", ha detto ai giornalisti John Demers, capo della divisione di sicurezza nazionale del Dipartimento di Giustizia. Quest'ultimo ha infine aggiunto di avere venduto il petrolio sequestrato e che i 40 milioni di dollari ricavati sarebbero andati al Fondo per le vittime del terrorismo sponsorizzato dagli Stati Uniti. (Nys)