Covid: Uil Milano Lombardia, indispensabile nuova cultura dell’abitare

- Le misure anti-Covid, con smart working e didattica a distanza, impongono “una nuova cultura dell’abitare”. È questa la conclusione della tavola rotonda online “Abitare con il covid-19”, organizzata da Fenealuil Lombardia e Uil Milano Lombardia per dibattere i temi emersi dalla ricerca presentata dal prof. Mario Abis, docente dello Iulm e presidente di Manko. “Proprio ora – ha sottolineato il segretario generale di Fenealuil Lombardia Enrico Vizza - è indispensabile impostare una nuova cultura dell’abitare con abitazioni che consentano una maggiore vivibilità e la possibilità di disporre di un ambiente, anche piccolo ma isolato, esclusivamente dedicato allo smart working, che possano disporre anche di aree intermedie protette e sicure. Questa discussione odierna è anche il momento per rimettere al centro la riqualificazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare, l’innovazione tecnologica, stimolando la politica nazionale e territoriale alla definizione di un piano di edilizia residenziale e popolare. Anche le maestranze che operano nei cantieri dovranno essere protette e sicure nel realizzare questi nuovi progetti. Perché per noi, sindacato, il lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro rimangono una priorità che non ha colori politici”. (segue) (com)