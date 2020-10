Covid: Uil Milano Lombardia, indispensabile nuova cultura dell’abitare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro domestico, quindi, ma necessità di nuova sostenibilità, come precisa il segretario generale di Uil Milano e Lombardia Danilo Margaritella: “Ambienti e luoghi dovranno favorire il benessere della persona e rendere lo spazio con un termine che definirei lavor-attivo che sia rilassante e confortevole ma anche abitativo. E dovranno essere sostenibili. Il bonus 110 per cento rappresenta davvero la possibilità (a maggior ragione se poi diventasse una riforma strutturale), di adeguare le nostre abitazioni alla perfetta efficienza e sostenibilità”. Alla tavola rotonda, chiusi dal segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri che ha ricordato il tema del lavoro e della sicurezza, hanno preso parte - fa sapere una nota di Uil Milano Lombardia - il prof Mario Abis, Davide Albertini Petroni presidente di Urban Land Institute, Regina De Albertis, presidente Anci giovani, Ermete Realacci, Vito Panzarella segretario generale Fenealuil nazionale, Angela Airoldi Università Bocconi e Marco Moganti responsabile direzione impact di Intesa San Paolo. (com)