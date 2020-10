Covid: Piccinetti (Fiera Roma), situazione è disperata, servono aiuti per non spegnere motori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del mondo fieristico, congressuale e degli eventi è “disperata”. E’ il grido d’allarme di Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore generale della Fiera di Roma, che in una intervista ad Agenzia Nova commenta i nuovi decreti del governo per ridurre i contagi che rischiano di danneggiare interi settori. Quello fieristico, dopo il duro colpo subìto dalla serrata di marzo, rischia di non riprendersi dal minilockdown imposto adesso. “Nonostante i rigorosi protocolli di sicurezza che abbiamo da subito predisposto e fatto validare, siamo stati i primi a chiudere i battenti e rischiamo di essere gli ultimi a riaprire. Senza aiuti concreti all'intero comparto - composto da fiere grandi, medie e piccole -, buona parte del nostro mondo rischia di soccombere per sempre e format e brand vincenti del nostro mercato corrono il pericolo di venirci scippati da altri Paesi. E questo non senza un contraccolpo violento per il Sistema Paese: le fiere sono energia per l'economia dei territori, volano dell'export, vetrina dell'eccellenza italiana nel mondo, propulsori di cultura e progresso”, ha detto Piccinetti. (segue) (Rer)