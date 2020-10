Covid: Piccinetti (Fiera Roma), situazione è disperata, servono aiuti per non spegnere motori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E in merito alle misure che Fiera di Roma sta prendendo, Piccinetti precisa che “Abbiamo accurati e rigorosi protocolli di sicurezza che siamo pronti ad applicare non appena ridaranno il via libero alle manifestazioni in presenza. Intanto manteniamo i principali appuntamenti fieristici del nostro calendario in formato virtuale e continuiamo a creare e pianificare per quando potremo finalmente ricominciare l'attività. Proprio questo, a maggior ragione per il fatto che gli eventi fieristici e congressuali hanno una gestazione molto lunga e non si preparano a ridosso della data di svolgimento, sono fondamentali degli aiuti che ci consentano di non spegnere i motori”. Le Fiere, infatti, a causa del nuovo “mini” blocco, stimano di perdere l’80 per cento del fatturato. (segue) (Rer)