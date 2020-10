Covid: Piccinetti (Fiera Roma), situazione è disperata, servono aiuti per non spegnere motori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all'attività fieristica e congressuale, Fiera di Roma si è specializzata nell'organizzazione di concorsi, “raggiungendo standard di eccellenza e, in questo particolare momento, attenendoci a protocolli di sicurezza eccezionali che ci consentono di proseguire in questa attività così importante per i cittadini”, ha continuato l’amministratore Unico Piccinetti. “In più, per venire incontro alla esigenza di digitalizzazione e decentramento dei concorsi, molto rimarcata dalla ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone e specialmente sentita in questo momento storico, abbiamo stretto un accordo strategico con l'azienda italiana Dromedian per l'utilizzo di una innovativa piattaforma software in grado di organizzare e gestire concorsi pubblici e selezioni interne, avvisi e assegnazione di nuovi incarichi”: Concorsi smart consente realizzare per la prima volta concorsi simultanei su sedi dislocate in tutto il territorio nazionale, attraverso prove con questionari randomizzati nei contenuti e nei metodi di distribuzione, con la garanzia di totale sicurezza di tutto lo svolgimento, economicità dell'intero procedimento, dematerializzazione di tutte le procedure. (segue) (Rer)