Covid: Piccinetti (Fiera Roma), situazione è disperata, servono aiuti per non spegnere motori (4)

- Difficoltosa anche la condizione dei dipendenti della Fiera di Roma: “Per la gran parte sono in cassa integrazione, un aiuto importante che confidiamo che il Governo possa prolungare, ma che sia a livello economico che psicologico ha contraccolpi molto dolorosi sulla vita delle persone”. Nel frattempo, le attività della Fiera di Roma prosegue con le attività in streaming: “Stiamo mantenendo in calendario le nostre manifestazioni con appuntamenti virtuali”, ha aggiunto Pietro Piccinetti. “Una maggiore confidenza con mezzi sempre più efficaci per stabilire contatti a distanza credo sarà l'unica eredità positiva che ci rimarrà da questa terribile pandemia. Però, per quanto questi strumenti siano preziosi, va detto che questa esperienza sancisce una volta per tutte la certezza che le fiere abbiamo senso in presenza, con strette di mano vere e incontri fisici. Non c'è realtà virtuale che possa sostituire il contatto umano vivo e reale. E questa, forse, è una buona notizia”, ha concluso l’amministratore unico di Fiera di Roma. (Rer)