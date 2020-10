Molise: Fanelli (Pd), interrogazione urgente su trasporto scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' urgente procedere alla definizione e attivazione del piano di gestione dei trasporti locali con particolare riguardo al trasporto scolastico. E' quanto afferma la consigliera regionale del Pd del Molise Micaela Fanelli. "Abbiamo presentato all'ssessore ai Trasporti Pallante un'interrogazione urgente e specifica per chiedere conto sulle attività che già si sarebbero dovute adottare - spiega in una nota -. La situazione sanitaria in Molise vive un momento di estrema delicatezza e, in particolar modo, siamo preoccupati per le scuole e per le criticità legate al trasporto degli studenti, anche in considerazione delle prescrizioni contenute nel dpcm del 24 ottobre. Nonostante tutti i nostri solleciti, nonostante risultano stanziamenti nazionali, in particolare del Ministero delle Infrastrutture, in favore delle regioni al fine del potenziamento dei sistemi di tpl ivi inclusi quelli funzionali all'acquisto dei mezzi, pare che la Regione Molise, e in particolar modo l'assessorato ai Trasporti, non abbia fornito risposte certe anche al Tavolo di coordinamento con gli istituti scolastici". (Rus)