Tunisia: premier Mechichi riceve alla Kasbah i rappresentanti delle aziende straniere

- Il capo del governo della Tunisia, Hichem Mechichi, ha incontrato oggi al Palazzo del Governo della Kasbah i rappresentanti delle società straniere stabilite nel Paese nordafricano. Il titolare dell’esecutivo “ha preso atto delle preoccupazioni degli investitori in questo contesto segnato dalle ripercussioni della crisi sanitaria”, si legge in un comunicato del governo. Il premier ha comunque ribadito “l'impegno a sostenere gli investitori nazionali e internazionali, nonché a garantire un clima favorevole agli investimenti attraverso la stabilità dei quadri giuridici e delle politiche fiscali”. Presenti ai colloqui anche il presidente delle Camere miste di commercio e dell’industria, Ibrahim Debbech, e il ministro della Economia, della finanza e del sostegno agli investimenti, Ali Kooli. "L'incontro con il capo del governo ha fornito l'occasione parlare della necessità di ripristinare la fiducia degli investitori stranieri nel clima imprenditoriale in Tunisia", ha dichiarato Debbech, aggiungendo che “la pressione fiscale non è più sostenibile”. L’incontro odierno si svolge in un contesto di generale insoddisfazione espressa dagli operatori economici stranieri per il provvedimento, inserito nella legge finanziaria per l'esercizio 2021 (Plf 2021), che porterebbe la tassazione delle società esportatrici al 18 per cento. Un aumento a cui si sono già opposte la Camera dell'industria e del commercio tunisino-tedesca, la Camera di commercio e industria tunisino-francese, l'Associazione tunisina dell'industria industriale delle materie plastiche e l'Associazione automobilistica tunisina. (Tut)