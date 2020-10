Francia: governo Brasile condanna attentato e lamenta morte di una connazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile "condanna con veemenza l'atroce attentato" sferrato ieri nella cattedrale Notre Dame di Nizza, in Francia, costato la vita a tre persone, una delle quali - una donna "di 44 anni, madre di tre figli" - era di nazionalità brasiliana e residente in Francia. Il presidente Jair Bolsonaro, "a nome di tutta la nazione brasiliana, presenta le sue profonde condoglianze ai familiari e amici della cittadina assassinata a assassinata a Nizza, così come alle altre vittime, estendendo la sua solidarietà al popolo e al governo francese", si legge in una nota del ministero degli Esteri. Il consolato generale di Parigi, prosegue la nota, presta assistenza alla famiglia della "cittadina brasiliana vittima dell'attacco terrorista". Al termine dell'attacco, sferrato nelle prime ore della mattina da un 21enne di nazionalità tunisina, sono morte due donne e il guardiano della cattedrale. Brasilia esprime "il suo fermo ripudio a qualsiasi forma di terrorismo, indipendentemente dalle sue motivazioni e ribadisce il suo impegno a lavorare per combattere nello sradicamento di questo flagello, a favore della libertà di espressione e della libertà religiosa in tutto il mondo". In questo momento, "il governo brasiliano manifesta speciale solidarietà ai cristiani e alle persone di altre confessioni religiose che subiscono le persecuzione e la violenza in ragione del loro credo". (Brb)