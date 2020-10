Francia: Bellanova, Salvini ignobile, da Lamorgese lavoro egregio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, ritiene che addossare alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese responsabilità per l'attentato terroristico avvenuto ieri a Nizza, "solo perchè il colpevole è arrivato in Francia dall'Italia", sia "ignobile". E su Facebook spiega: "Tanto più se chi muove queste accuse è il fautore dei decreti (In)Sicurezza, che hanno smantellato il sistema di accoglienza e controlli, costringendo le persone nell'illegalità, privandole di un'identità e negando loro ogni possibilità di vivere alla luce del sole. Sfruttando la sofferenza e la paura per fomentare rabbia sociale, cavalcando l'onda populista". (segue) (Rin)