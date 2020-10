Slovacchia: ministro Esteri ringrazia Austria per l'assistenza offerta nel test di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Slovacchia, Ivan Korcok, ha ringraziato l'Austria per l'assistenza che ha offerto nel test di massa contro il coronavirus previsto per questo fine settimana. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". 50 medici militari austriaci saranno infatti coinvolti nella preparazione e nello svolgimento del test. "E' un gesto che non dimenticheremo. Non c'è modo migliore di dimostrare relazioni di buon vicinato", ha detto il ministro. Korcok aveva chiesto assistenza all'omologo austriaco, Alexander Schallenberg, ed è soddisfatto della risposta tempestiva di Vienna. (Vap)