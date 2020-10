India-Messico: Commissione congiunta evidenzia progressi e convergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri in videoconferenza l’ottava riunione della Commissione congiunta India-Messico, presieduta dai ministri degli Esteri dei due paesi, Subrahmanyam Jaishankar e Marcelo Ebrard rispettivamente. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Le parti, si legge nella nota, hanno espresso soddisfazione per i progressi nelle relazioni commerciali bilaterali registrati negli ultimi anni e hanno concordato di collaborare per rafforzare ulteriormente la “partnership privilegiata”. Sono stati discussi temi relativi a vari settori – commercio, agricoltura, sanità, spazio, scienza e tecnologia, energia, cultura e istruzione – ed è stata sottolineata l’importanza del lavoro della Commissione. È stato convenuto di impiegare il prossimo mandato nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (i due paesi sono tra quelli eletti per un seggio non permanente per il periodo 2021-22) per contribuire al rafforzamento del multilateralismo. Infine, sono state scambiate opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse e, sulla base delle numerose convergenze, è stato concordato di coordinarsi strettamente nei consessi multilaterali.(Inn)