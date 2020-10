Covid: Socialisti Milano, pandemia ha evidenziato debolezza giunta Sala su tema traffico e mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ultime affermazioni del Sindaco Sala, legate all’emergenza Covid, mettono in evidenza la debolezza con la quale la Giunta ha affrontato in questi anni il tema del traffico e della mobilità nella nostra città". Lo dichiarano in una nota i Socialisti di Milano: "Sala scopre oggi che uno dei problemi principali di Milano è la realizzazione dei parcheggi in struttura, interrati o meno, dopo che almeno da quindici anni - si legge nella nota - dalla giunta Moratti, nella quale lui era direttore generale, ad oggi, l’ideologia prevalente è stata quella di contrastare il piano parcheggi approvato da Albertini, cancellando circa 100 parcheggi interrati, equivalenti a circa 25.000 posti, per la gran parte già prenotati. Arrecando così danni a imprese e a cooperative di cittadini che in ragione di quel piano si erano riuniti per realizzare a proprie spese un proprio posto auto. Posti auto che avrebbero ridotto lo stazionamento a raso lungo le nostre strade e favorito un diverso uso degli spazi pubblici in città". "Dire oggi che se un’impresa si proponesse di realizzare un parcheggio, in un paio di anni, il Comune la favorirebbe in tutti i modi, delinea una concezione del governo pericolosa, fuori da un qualunque disegno programmatorio e dopo aver mandato sul lastrico progetti che già avevano ottenuto, a tutti gli effetti, regolari concessioni". "È troppo comodo scoprire oggi, alla vigilia delle elezioni, che i problemi del traffico non si risolvono né con le aree C e B - concludono i Socialisti - Neanche con diaboliche piste ciclabili, monopattini o sperando che i cittadini rinuncino all’acquisto di un’automobile. Si risolvono affrontando con una strategia diversa il tema degli stazionamenti delle auto, per ridurre la presenza delle macchine parcheggiate a raso. È evidente quindi che la giunta Sala non potrà essere giudicata solo sulla base dei programmi futuri, ma dovrà esserlo anche sulla base dei ritardi e degli errori di prospettiva che ha accumulato in questi anni. E non ci si dica che criticare Sala e la sua amministrazione equivale a stare con la destra". (Com)