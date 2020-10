Ambiente: Acea ed Enea lanciano "Labsharing" per condividere laboratori di monitoraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea ed Enea, in occasione di Ecomondo 2020, la fiera della Green economy di Rimini che quest’anno si svolgerà in modalità digitale, avviano "Labsharing", il progetto volto a mettere in comune laboratori, tecnologie e know how per favorire la ricerca e il monitoraggio in campo ambientale con un approccio aperto al mondo dell’innovazione e della sostenibilità. Lo rende noto Acea, spiegando che "grazie a questa iniziativa, attraverso una piattaforma online dedicata, sarà possibile anche per soggetti terzi richiedere l’utilizzo di strutture d’eccellenza e supporto scientifico nel campo dei controlli ambientali di elevata complessità. Le analisi riguarderanno soprattutto stato e qualità di acqua, aria, suolo ed ecosistemi, oltre a misurazioni di indicatori e pressioni ambientali associate a scarichi, rifiuti, siti contaminati ed emissioni. Labsharing è nata dall’iniziativa 'Acea open asset', volta allo sviluppo delle attività di Open innovation dell’azienda". (segue) (Com)