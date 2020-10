Regno Unito: sondaggio Ipsos Mori, Partito laburista avanti di 5 punti sui conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un nuovo sondaggio pubblicato dall'istituto Ipsos Mori, il Partito laburista britannico sarebbe 5 punti percentuali avanti ai conservatori attualmente al governo, che avevano ottenuto un vantaggio di oltre 11 punti percentuali sui laburisti alle ultime elezioni tenutesi nel dicembre 2019. Ipsos specifica che tali risultati tengono in considerazione il periodo tra il 22 e il 28 ottobre, escludendo quindi gli effetti del rapporto sull'antisemitismo nel Partito laburista pubblicato nella giornata di ieri dalla Commissione per i diritti umani britannica, e la sospensione dell'ex leader Jeremy Corbyn, in seguito al rifiuto di ritrattare su alcuni commenti sul rapporto giudicati controversi dalla leadership della formazione. Secondo il sondaggio, il Labour sarebbe al 42 per cento dei consensi, con i conservatori al 37, i Liberali democratici all'8 per cento e i Verdi al 5 per cento. (Rel)