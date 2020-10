Cultura: Campidoglio, la prima domenica di novembre ingresso gratuito a musei Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo novembre, prima domenica del mese, entrata gratuita per tutti nel Sistema musei in comune di Roma, con prenotazione obbligatoria allo 060608 entro le ore 19 di venerdì 30 ottobre, o nei Tourist infopoint dove sarà possibile conoscere eventuali disponibilità residue e prenotare l'ingresso per tutti i musei del Sistema fino alla giornata di domenica. L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza capitolina ai beni culturali con i servizi museali di Zètema progetto cultura. Lo rende noto il Campidoglio. L'ingresso sarà gratuito anche nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali – ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali, ore 8.30 - 16.30, ultimo ingresso ore 15.30 – e del Circo Massimo dalle ore 9.30 alle 16.30, ultimo ingresso ore 15.30. (segue) (Com)