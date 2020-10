Cultura: Campidoglio, la prima domenica di novembre ingresso gratuito a musei Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le visite sono pianificate nel rispetto delle misure per la prevenzione del Covid-19. La prenotazione obbligatoria della fascia oraria e il rispetto della capienza massima prevista per mantenere il distanziamento permettono di evitare il rischio di assembramenti. Si potrà accedere solo al proprio turno di ingresso, esibendo la prenotazione in versione digitale o cartacea e solo dopo la rilevazione della temperatura corporea, che deve essere inferiore ai 37.5. Come previsto è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine e il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro. È consentita la visita senza distanziamento solo alle famiglie. (segue) (Com)