Cultura: Campidoglio, la prima domenica di novembre ingresso gratuito a musei Roma (3)

- Si potranno visitare le collezioni permanenti di Musei Capitolini, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo dell'Ara Pacis, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de' Pazzi e Museo delle Mura. Ingresso gratuito anche alle esposizioni in corso nei musei, a eccezione delle mostre I marmi Torlonia. Collezionare capolavori ai Musei Capitolini - Villa Caffarelli, e Per gioco. La collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza Capitolina al Museo di Roma a Palazzo Braschi, entrambe a ingresso ridotto per i possessori della Mic Card. (Com)