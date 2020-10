Montenegro: ambasciata italiana esprime condoglianze per decesso metropolita Amfilohije

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d’Italia a Podgorica "ha appreso con tristezza che il metropolita Amfilohije non è più con noi e esprime le più sentite condoglianze alla metropolia del Montenegro e del Litorale, ai suoi sacerdoti e ai fedeli tutti". E' quanto si legge sul profilo Twitter della rappresentanza diplomatica italiana in Montenegro. Il metropolita della Chiesa ortodossa montenegrina, Amfilohije Radovic, è deceduto a causa del Covid-19, che gli era stato diagnosticato lo scorso 6 ottobre. "Dopo aver ricevuto il sacramento della comunione, Amfilohije, il più illustre metropolita del Montenegro e del litorale, è deceduto", si legge in un comunicato della Chiesa ortodossa del Montenegro. Dallo scorso dicembre ad agosto, il metropolita montenegrino aveva avuto un ruolo chiave nelle proteste di piazza contro la nuova legge sulla libertà religiosa voluta dal precedente esecutivo di Podgorica. In Montenegro sono stati registrati al momento 290 morti per Covid-19, con un totale di 17.746 casi di positività riscontrati. (Seb)