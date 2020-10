Francia: De Petris (Leu), attacchi destra a ministra Lamorgese ignobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, esprime "totale solidarietà alla ministra Lamorgese, oggetto di un attacco tra i più ignobili. La sceneggiata della visita di ieri del senatore Salvini per 'chiedere scusa' non si capisce di cosa a nome dell'Italia - continua la parlamentare in una nota - è uno dei punti più bassi raggiunti da una politica svilita a pura propaganda di bassissima lega". L'esponente di Leu ricorda, poi, "al senatore Salvini che il 22 settembre scorso, al momento dell'arrivo dell'attentatore in Italia, erano in pieno vigore i suoi decreti. Mi chiedo se chi muove attacchi del genere alla ministra degli Interni ritenga che tra i doveri di un governo ci sia anche quello di leggere nella mente di chi arriva. Solo la telepatia avrebbe infatti permesso di scoprire quanto pericoloso fosse un migrante che non era mai stato segnalato come estremista e possibile terrorista". De Petris conclude sottolineando che "in un momento come questo il dialogo tra maggioranza e opposizione sarebbe effettivamente importante. Ma dialogare con chi pur di raccattare qualche consenso arriva a punti simili non è facile". (Com)