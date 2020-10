Bosnia-Italia: al via oggi sulle emittenti bosniache le giornate del cinema italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Sarajevo annuncia l'annuale edizione delle giornate del cinema italiano in Bosnia Erzegovina in programma da oggi 30 ottobre a domenica 8 novembre 2020. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, in considerazione della situazione epidemiologica, in luogo delle tradizionali proiezioni cinematografiche quest'anno i film saranno messi in onda sulle principali televisioni pubbliche della Bosnia Erzegovina: "Bhrt", "Rtrs" e "Federalna Tv". La collaborazione tra l'ambasciata e le emittenti consentirà quindi a tutti i cittadini di vedere i film in lingua originale sottotitolati nella lingua locale comodamente da casa, nella massima sicurezza dell'ambiente familiare. Come da tradizione, l'ambasciata offrirà una selezione di titoli di recente produzione e grande successo di pubblico e critica della "Commedia all'italiana", genere famoso in tutto il mondo per la capacità di far riflettere con un sorriso su aspetti importanti della società e la cultura politica ed economica dell'Italia, di cui spesso non sfuggono le analogie con la Bosnia Erzegovina. Di qui la scelta di titoli come "Se mi lasci non vale", che aprirà la rassegna su Bhrt questa sera alle 21:00", seguito dai film "L'ora legale" su Ftv sabato 31 ottobre h.16:30, "Pane e Tulipani" su Rtrs giovedì 5 novembre h.21:05, "La sedia della felicità" su Ftv sabato 7 novembre h.16:30, e chiusura con "Perfetti sconosciuti" su Rtrs, domenica 8 novembre h. 21:05. La rassegna sarà arricchita dal docu-film "Adesso tocca a me" in onda su "Bhrt" venerdì 6 novembre h. 21:05, che ripercorre le ultime settimane di vita del celebre magistrato antimafia Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1993 in un Paese alle prese con la "guerra di mafia" ed il crollo del sistema politico che aveva governato l'Italia dal 1945.(Seb)