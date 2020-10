Roma: Politi (Lega), riattivazione del Fis per Teatro opera desta sospetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fa mal pensare il comportamento del sovrintendente del Teatro dell'Opera Carlo Fuortes, che intende ricorrere nuovamente al Fondo d'integrazione salariale per tutti i dipendenti". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "In realtà a ben guardare, il nuovo Dpcm limita le nuove restrizioni solo agli utenti finali, al pubblico, lasciando spazio a tutte le altre attività interne. Ci chiediamo dunque se dimezzare gli stipendi delle lavoratrici e dei lavoratori del Teatro e non rinnovare i contratti a termine possa rappresentare un mero escamotage per ripianare il debito pregresso dell'Azienda. Debito presente ben prima dello sviluppo della pandemia, e che solo per le Fondazioni liriche ammonta a centinaia di milioni di euro. Se fosse così, tutto il peso dei debiti ricadrebbe sulle spalle dei dipendenti, minando il fondamentale rapporto che deve esistere tra azienda e lavoratori. L'emergenza sanitaria non può essere usata come scusa per risanare i debiti, un'amministrazione onesta e lungimirante non dovrebbe mai smettere di tutelare la propria forza lavoro", conclude Politi.(Com)