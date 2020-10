Covid: a Varedo (Mb) i primi due hotspot territoriali per la diagnosi del Coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lunedì 2 novembre aprono a Varedo i primi due hotspot territoriali per la diagnosi del Covid 19”. Lo annunciano in una nota l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera e il Direttore generale dell’Asst di Monza Mario Alparone. “La decisione di apertura degli hotspot territoriali risponde ad un duplice obiettivo - sottolinea Gallera - integrare le prestazioni della medicina territoriale con quelle specialistico-ospedaliere offrendo così ai medici di medicina generale un punto di riferimento di prossimità verso cui indirizzare i pazienti che necessitano di un accertamento della patologia da coronavirus”. “Grazie a questo progetto – spiega il Direttore generale Alparone – è possibile garantire una maggiore appropriatezza negli accessi ai pronti soccorso indirizzando sugli ambulatori territoriali quei pazienti che non versano in stato di acuzie, in questo modo cercando anche di limitare sovraffollamenti nei PS”. Sono previsti 6 ambulatori in 3 hotspot distinti: i primi due ad aprire, lunedì 2 novembre, saranno situati all’interno dell’hotspot di via San Giuseppe a Varedo con orario 8.30/12.30 – 13.00/15.30. Nelle prossime settimane saranno quindi attivati gli hotspot di Limbiate e di Monza. L'accesso non sarà libero, bensì avverrà esclusivamente previo appuntamento che potrà essere preso direttamente, ed esclusivamente, dal medico curante. (segue) (Com)