Roma: Palumbo-Marin (Pd), su nuovi giardini piazza Vittorio grande lavoro commissioni

- "Dietro l'inaugurazione dei giardini di piazza Vittorio, prevista per domani, c'è un grande lavoro della commissione capitolina Trasparenza e della commissione Lavori pubblici e Ambiente del I municipio". Lo dichiarano in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo e il presidente della commissione Lavori pubblici e Ambiente del I municipio, Stefano Marin. "Questi due organi hanno lavorato insieme per proporre, nel 2017, un ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea capitolina, nel quale si richiedevano appunto una serie di impegni volti alla riqualificazione complessiva del rione Esquilino. Tra le altre cose, molte della quali in corso di realizzazione, richiedevamo la valorizzazione del commercio locale e il contrasto all'abusivismo; l'implementazione della sicurezza, attraverso l'installazione di telecamere di videosorveglianza, e il miglioramento del decoro urbano tramite un nuovo sistema di gestione dei rifiuti; il restyling delle aree verdi, tra cui quella di piazza Dante e quella di via Carlo Felice. Siamo felici che, sull'obiettivo della riqualificazione del rione Esquilino, ci sia stata grande sinergia e collaborazione da parte delle varie forze politiche. Non possiamo che essere fieri di questo importante traguardo che domani porterà alla consegna al quartiere dei nuovi giardini di piazza Vittorio, tassello centrale di tutto il restyling del rione", conclude la nota.(Com)