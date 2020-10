Francia: Lega, Lamorgese venga in commissione, conseguenze incalcolabili da cancellazione decreti Sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega in commissione Affari costituzionali a Montecitorio annunciano di aver inoltrato "formale richiesta al presidente della commissione Brescia di ascoltare il ministro Lamorgese, dopo l'attacco terroristico, di matrice islamica, che ieri è costato la vita, in modo brutale, a tre persone all'interno della basilica di Notre Dame. Riteniamo", proseguono i parlamentari in una nota, "che il ministro degli Interni debba riferire con urgenza nella commissione in cui è all'esame la conversione in legge delle modifiche ai decreti Sicurezza. L'autore del massacro sarebbe un tunisino arrivato clandestinamente prima a Lampedusa e poi in Francia, dopo essere passato dalle nostre strutture di accoglienza e lasciato libero di circolare con un semplice foglio di via. Un episodio che deve fare riflettere profondamente sui rischi incalcolabili che la cancellazione dei decreti voluti dall'allora ministro dell'Interno Salvini potrà portare alla sicurezza non solo del nostro Paese, ma dell'Europa". Gli esponenti leghisti aggiungono: "Il ministro Lamorgese ci venga a spiegare, con dati alla mano, le sue dichiarazioni di oggi per cui i decreti Sicurezza avrebbero aumentato l'insicurezza: ci venga soprattutto a spiegare come, secondo lei, con l'aumento esponenziale degli sbarchi irregolari degli ultimi mesi possa essere garantita la sicurezza nazionale e internazionale". I deputati della Lega nella commissione sono Igor Iezzi, Simona Bordonali, Ketty Fogliani, Cristian Invernizzi, Nicola Molteni, Alberto Stefani, Gianni Tonelli, Gianluca Vinci e Edoardo Ziello. (Com)