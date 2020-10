Decreto Rilancio: Arera, rivedere norma su gas, rischio costi a carico consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi costi a carico dei consumatori, sviluppo inefficiente del servizio, discriminazione tra imprese, rischio di contenzioso per la violazione dei principi costituzionali, della normativa europea e della giurisprudenza amministrativa. Sono i temi principali della segnalazione che l’Arera, Autorità di regolazione per energia, reti ambiente, ha inviato a Parlamento e governo in tema di sviluppo delle reti di distribuzione del gas, per una profonda riconsiderazione dell’articolo114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77). Lo riferisce una nota di Arera. (segue) (Com)