Decreto Rilancio: Arera, rivedere norma su gas, rischio costi a carico consumatori (2)

- In particolare, l’articolo 114-ter sancisce un obbligo a carico dell’Autorità di riconoscere una integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e impianti, in Comuni metanizzati o da metanizzare in particolari località del Paese (zona climatica F Comuni montani e specifiche zone del Mezzogiorno, indicati nello stesso articolo). A tal fine la legge considera presuntivamente e positivamente valutata l’efficienza, superando la regola generale prevista per gli sviluppi infrastrutturali delle reti di distribuzione del gas naturale che richiede lo svolgimento di analisi costi-benefici. La disciplina regolatoria dell’Autorità prevede, invece, ex ante uno scrutinio attento delle scelte di investimento e la puntuale valutazione dei costi e dei benefici per i consumatori. Costi che sono poi socializzati in ambiti tariffari molto ampi, di livello sovra-regionale, per agevolare lo sviluppo del mercato retail. (segue) (Com)