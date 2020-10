Covid: Borghetti (Pd), subito piano regionale per le Rsa o sarà di nuovo dramma in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la seconda ondata della pandemia che sta risalendo vertiginosamente, nelle case di riposo lombarde, le Rsa, inizia a tornare la preoccupazione e il timore di rivedere un brutto film. Lo denuncia in una nota Carlo Borghetti, consigliere regionale del Pd e vicepresidente del consiglio, che ha appena depositato, assieme ai colleghi dem, una mozione, da discutere nella seduta di martedì 3 novembre, che propone un Piano regionale per le Rsa: "A marzo e nei mesi seguenti nelle Rsa della Lombardia si è consumato un dramma. Lasciate sole dalla Regione, impreparate a un simile evento, le case di riposo sono state teatro di un numero impressionante di decessi. D'altra parte, i loro ospiti sono le vittime perfette del virus: sono anziani, cronici, pluripatologici e vivono in comunità. È qui che bisogna intervenire subito", avverte Borghetti. "A otto mesi dall'inizio della pandemia la Regione ha inondato i servizi sociosanitari di raccomandazioni e protocolli, ma il sostegno ad affrontare il virus è un'altra cosa, anche il supporto previsto in alcune delibere è rimasto a oggi sulla carta, e se la Regione non si dà una mossa con iniziative concrete a sostegno di tutto il sociosanitario, rischiamo di vedere a breve un nuovo dramma, a partire dalle Rsa – insiste il vicepresidente –. Durante la prima ondata la maggior parte dei decessi Covid non era stato diagnosticato come tale: quindi serve subito un Piano regionale per il tracciamento a tappeto di operatori e ospiti delle Rsa, per evitare l'ingresso del virus nelle strutture e per isolare tempestivamente gli ospiti positivi, scovando subito gli asintomatici, oltre a prevedere tutta una serie di sostegni rapidi e concreti mancati a marzo". "Spero proprio che il presidente Fontana e l'assessore Gallera, con la loro maggioranza, sappiano cogliere lo spirito costruttivo di queste proposte: lo chiediamo per i nostri anziani, qui la politica non c'entra niente", conclude Borghetti.(Com)