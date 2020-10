Imprese: Atlantia, revocata delibera aumento capitale a servizio dei diritti di assegnazione condizionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea dei soci di Atlantia, riunitasi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato di revocare la delibera adottata dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 8 agosto 2013 recante l’approvazione dell’aumento del capitale sociale di Atlantia, destinato irrevocabilmente al servizio dei diritti di assegnazione condizionati, per un ammontare nominale massimo di euro 18.455.815 mediante l’emissione di massime 18.455.815 azioni ordinarie con valore nominale pari a un euro per azione. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, stando al quale è stato anche stabilito di liberare integralmente la riserva statutaria “Riserva vincolata per diritti di assegnazione condizionati”, costituita in forza della medesima delibera assembleare dell’8 agosto 2013 come riserva indisponibile e non distribuibile a patrimonio netto, formata da un ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo di azioni di compendio da emettersi al servizio dei diritti di assegnazione condizionati. (segue) (Com)