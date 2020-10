Imprese: Atlantia, revocata delibera aumento capitale a servizio dei diritti di assegnazione condizionati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società, prosegue la nota, provvederà alla costituzione di un deposito vincolato di valore pari all’importo massimo teoricamente spettante ai diritti di assegnazione attualmente in circolazione calcolato in base al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni Atlantia alla data di costituzione del deposito, tenuto conto dell’aggiustamento dei dividendi corrisposti da Atlantia alla data di assegnazione dei diritti di assegnazione. Atlantia adeguerà la somma depositata in aumento o in diminuzione in base al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni Atlantia e tenendo conto di eventuali variazioni nel frattempo occorse al valore di aggiustamento dei dividendi, fornendo opportuna comunicazione in occasione dell’approvazione delle informazioni finanziarie periodiche. La riserva statutaria sarà pertanto rimessa nella disponibilità della società e allocata nella riserva straordinaria tra le riserve disponibili. (Com)