Imprese: Atlantia, assemblea approva le proposte di modifiche statutarie

- L’assemblea dei soci di Atlantia, riunitasi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha approvato le modifiche statutarie per l’eliminazione dallo statuto dell’indicazione del valore nominale unitario espresso delle azioni; l’adeguamento dello statuto alla disciplina sulle quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate; e la modifica in merito alle modalità per la convocazione del consiglio di amministrazione. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, in cui viene ricordato che, come comunicato lo scorso 28 ottobre, la parte dell'ordine del giorno relativa al progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia in favore della società interamente posseduta Autostrade concessioni e costruzioni è stata rinviata e verrà trattata in una nuova assemblea che si terrà non oltre il 15 gennaio 2021. (Com)