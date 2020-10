Fisco: Buffagni, usare crediti imposta come mezzo di pagamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Utilizzare i crediti fiscali come strumenti di pagamento non è più un’eresia. Lo scrive, in un post su Facebook, il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, del Movimento cinque stelle. "Nei recenti decreti varati in questi mesi", continua l'esponente dell'esecutivo, "abbiamo inserito una serie di innovazioni che aprono la strada all’utilizzo dei crediti fiscali come possibili mezzi di pagamento. Pensiamo ad esempio ai crediti d’imposta introdotti con il superbonus al 110 per cento, così come quelli sugli affitti commerciali o quelli legati a Transizione 4.0, che abbiamo reso cedibili a chiunque infinite volte". Buffagni aggiunge: "Oggi un cittadino può scegliere liberamente se utilizzarli per scontarci le tasse oppure se cederli in cambio di liquidità. Il passo successivo da compiere è di trasformarli in un vero e proprio strumento di scambio e compensazione, come avviene per i mezzi di pagamento. Oggi la tecnologia ci consente di strutturare una piattaforma informatica per certificare questi crediti e farli circolare, consentendo a imprese e cittadini di fare acquisti usando i loro crediti fiscali. Un meccanismo innovativo", conclude l'esponente pentastellato, "che ci consente di immettere ingenti risorse nel circuito economico e realizzare importanti progetti di sviluppo con un meccanismo virtuoso". (Rin)