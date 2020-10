Hong Kong: governo annuncia disputa contro gli Usa presso Omc su etichette "Made in China" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il marchio 'Made in Hong Kong' sui prodotti di Hong Kong è accettato a livello internazionale da molti anni. Questo non solo è conforme allo status di Hong Kong come territorio doganale separato e rispetta le regole dell'Omc, ma fornisce anche ai consumatori informazioni chiare e accurate sull'origine del prodotto", ha aggiunto il segretario. In base al meccanismo di risoluzione delle controversie dell'Omc, gli Stati Uniti devono rispondere alla richiesta di Hong Kong entro dieci giorni e procedere con le consultazioni entro 30. Se le consultazioni non si svolgono con successo entro 60 giorni, l'Omc può formare un comitato per supervisionare le discussioni su richiesta del governo che ha presentato la denuncia. Già a settembre, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha presentato agli Stati Uniti un'obiezione formale in merito alle etichette che riportano la dicitura "Made in China" sulle merci esportate dall'ex colonia britannica. In quell'occasione, Yau ha riferito di aver chiesto formalmente al consolato Usa di inoltrare al dipartimento del Commercio statunitense la richiesta di Hong Kong di ritirare i nuovi regolamenti. "Tali regolamenti sono in contrasto con quelli dell'Organizzazione mondiale del commercio e violano i nostri diritti in quanto regione doganale separata. Siamo un membro separato e, in effetti, indipendente dell'Omc", ha affermato Yau. (Cip)