Francia: ministro Economia, "non mi piacciono caricature di Charlie Hebdo su Maometto ma le difendo"

- Non mi piacciono le caricature di Maometto pubblicate dal settimanale satirico "Charlie Hebdo", ma le difendo. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter". "Difendo coloro che le hanno fatte, difendo coloro che le diffondono in nome di una cosa che per me è più importante di queste caricature, che è la libertà. La libertà d'espressione e la libertà tout court", ha detto Le Maire. "Sono francese e quando si è francesi si difende 'Charlie Hebdo' anche se no si amano le sue caricature. È esattamente il mio caso", ha poi aggiunto il ministro. (Frp)