Imprese: Unicredit sottoscrive primo minibond sostenibile green e social emesso da Loccioni (3)

- È' proprio l'introduzione all'interno dello scopo del finanziamento di tematiche e progetti sociali, oltre che di attività prettamente legate all'ambiente, che distingue questo minibond dalle recenti emissioni puramente "green". Il concetto di "finanza sostenibile", prosegue la nota, va in questo caso oltre le attività a sostegno dell'ambiente, traducendosi nella capacità di un'industria di radicarsi nelle comunità in cui opera, contribuendo in concreto allo sviluppo del territorio e restituendo benessere "sociale" oltreché economico. Più in dettaglio, si legge nel documento, al fine dell'emissione del minibond "sostenibile" Loccioni ha individuato alcuni progetti "green" e "social" sui quali concentrare gli investimenti. Tra questi il progetto Leaf Community: la micro-grid ecosostenibile che comprende i laboratori Loccioni, alcune abitazioni residenziali a zero emissioni di Co2, la produzione e l'accumulo di energia rinnovabile dal sole, dall'acqua e dalla terra, con la gestione ed ottimizzazione dei flussi energetici. L'investimento è in opere di efficientamento energetico ed ulteriore produzione di energia rinnovabile, nel revamping di edifici industriali ed abitativi, nell'installazione di pannelli fotovoltaici ed altre forme di energia rinnovabile che sfruttano le caratteristiche del territorio ed anticipano la transizione energetica. Lo sviluppo prevede inoltre la realizzazione di un nuovo concept di laboratori, i Nomadic Labs, destinati al collaudo dei nuovi componenti dell'auto elettrica. (segue) (Com)