Imprese: Unicredit sottoscrive primo minibond sostenibile green e social emesso da Loccioni (4)

- Altri esempi sono "2 km di futuro", il progetto di "adozione" del fiume Esino per mettere in sicurezza e restituire alla comunità i due chilometri di area fluviale accanto alle sedi Loccioni, che coniuga sostenibilità ambientale, resilienza e recupero culturale di un bene della comunità. L'investimento, completamente privato, ha visto anche la realizzazione della passerella pedonale Ventisessantotto, un ponte reale sul fiume, un collegamento tecnico per la micro-grid, ma anche metafora dell'impegno verso il futuro (al 2068). Proiettato ancora di più verso il futuro dell'impresa, della comunità e del territorio, prosegue la nota, è la Valle di San Clemente, il progetto di innovazione rurale che ha l'obiettivo di valorizzare un'area interna soggetta allo spopolamento. A pochi passi dall'impresa, la valle diventa un laboratorio di economia circolare per le nuove energie della terra, per sviluppare lavoro e innovazione, in agricoltura e non solo. Anche qui l'investimento e la sfida sono nel recupero dell'identità e nella individuazione di valore, per stimolare nuova imprenditorialità e creare così le condizioni per il ripopolamento dell'area. (Com)