Turismo: Andreuzza (Lega), dopo otto mesi di abbandono del settore governo dichiari stato di crisi

- La deputata veneziana Giorgia Andreuzza, vicepresidente in commissione Attività produttive e Turismo a Montecitorio, afferma: "Dopo otto mesi di abbandono del settore del turismo da parte del governo chiediamo che venga proclamato lo stato di crisi e chiediamo che venga istituito con estrema urgenza un 'tavolo di crisi' per affrontare questo tragico periodo di chiusure nelle città d'Italia e non permetteremo che il decreto ristoro sia l'ennesima beffa per quei settori che hanno dimostrato totale impegno e investito risorse per rispettare quanto gli è stato chiesto per lavorare in sicurezza. Confronto e cabina di regia", continua la parlamentare in una nota, "che la Lega chiede da mesi in Parlamento visto che il ministro Franceschini, come i suoi compagni di maggioranza, è lontano da tutto e da tutti ed incapace di dare risposte. La Lega, invece, ha raccolto tutte le istanze dalle categorie in una proposta di legge depositata alla Camera e Senato e già così abbiamo tolto fatica al ministro, ma serve prendere in mano la situazione di questa preoccupante emergenza e pianificare la ripartenza". (segue) (Com)