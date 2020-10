Turismo: Andreuzza (Lega), dopo otto mesi di abbandono del settore governo dichiari stato di crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andreuzza, poi, prosegue: "Basta con i settori puniti, con gli imprenditori beffati e messi in ginocchio da un governo che riesce solo a lanciare segnali di evidente confusione: diano soldi e risposte al Paese, anziché affondare comparti e filiere. Se non sono capaci, e purtroppo lo ha dimostrato più volte anche il ministro Franceschini, si affidino al dialogo e alla sinergia con le istituzioni locali delle grandi città turistiche affinché si dia inizio ad una programmazione effettiva e fattiva per superare la drammatica situazione - conclude la deputata leghista - che sta mettendo veramente in crisi il settore del turismo anche a fronte delle nuove misure imposte al comparto dal governo giallorosso che rischiano di provocarne il definitivo tracollo". (Com)