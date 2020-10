Cinisello Balsamo: assessore Parisi lascia l'incarico per motivi professionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiamenti nella giunta comunale guidata dal sindaco Giacomo Ghilardi. Giuseppe Parisi lascia la sua carica di assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Energia e Servizi Cimiteriali per motivi professionali, legati all'impossibilità sopraggiunta di non riuscire più a conciliare l'attività di avvocato con quella politica di amministratore. Le deleghe vengono al momento trasferite in capo al sindaco. "Quando ho intrapreso, da neofita, l'esperienza politica, mi sono ripromesso di offrire il mio contributo alla città utilizzando le mie qualità che sono il dialogo, il confronto, l'ascolto, la pazienza, l'equilibrio e la concretezza. Negli ambienti in cui ho operato spero di aver portato queste doti. Le fatiche di dover conciliare la mia attività professionale di avvocato con il complesso incarico di assessore però si sono fatte sentire e ora ritengo sia giunto il momento di fare un passo indietro comunicando, non certo a cuor leggero, le mie dimissioni", così si legge nella lettera firmata dall'assessore in questi giorni. "Ringrazio l'assessore Giuseppe Parisi, con il quale ho un rapporto di collaborazione e fiducia, oltre che di sincera amicizia, per la disponibilità, l'impegno e l'entusiasmo dimostrati nell'attività svolta in questi oltre due anni di legislatura - dichiara il sindaco -. Il mio augurio è che possa continuare il suo servizio alla città seppur in altri contesti". (Com)