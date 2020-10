© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infortunio sul lavoro nel quartiere Milano Oltre in via Londra, a Segrate. Alle otto e mezza di questa mattina, un uomo di 60 anni è stato schiacciato dal carico di un camion, riportando un trauma cranico e al torace. A riferirlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). L'uomo è stato trasferito all'Ospedale San Raffaele. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.(Com)