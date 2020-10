Pil: Giacomoni (FI), Italia ha rialzato la testa, ora meno tasse e burocrazia e più investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il governo, l'Italia ha rialzato la testa: i dati del Pil del terzo trimestre dimostrano la vitalità del nostro sistema paese e la capacità da parte del mondo produttivo di reagire e adattarsi alle nuove esigenze dei mercati. Così in una nota il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Adesso bisogna cambiare marcia e sperare che l'esecutivo possa comprendere la necessità di attuare i tre assunti di base della crescita duratura: meno tasse, meno burocrazia, più investimenti", ha spiegato, aggiungendo che nella costruzione della nuova legge di bilancio "declineremo in proposte questi tre elementi fondamentali dello sviluppo del paese": abbiamo l'esperienza, la competenza e le capacità per farlo". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha continuato, deve rendere conto agli italiani della sua amministrazione "perché così non può più amministrare: la strategia di attendere i numeri per agire è quanto di più pericoloso per il nostro paese". Il Mes, ha concluso, è disponibile dal primo giugno e il governo deve attivarlo subito se ha a cuore il futuro di famiglie e imprese. (Com)