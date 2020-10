Covid: Car, ingresso gratuito a ristoratori, bar e gastronomia e aiuto per "Bonus Lazio Km0"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento di grande difficoltà e preoccupazione per tutto il settore della ristorazione, dei bar e delle gastronomie il Centro agroalimentare Roma (Car) ha deciso di adottare alcune misure straordinarie per sostenere ed accompagnare questi settori nevralgici per tutta la filiera agroalimentare. "Dal 1 novembre 2020 - si legge in una nota - l'ingresso al Car sarà gratuito per tutti i ristoratori, titolari di gastronomie e bar per facilitare l'approvvigionamento di merce fresca e freschissima, sia nel comparto ortofrutta che per quello ittico. Basterà presentarsi al Centro accoglienza del Car con una copia dell'iscrizione alla Camera di commercio indicante il codice ateco di appartenenza. Chi già in possesso di badge Car, inerente le attività di cui alla promozione, avrà riaccreditati tutti gli ingressi utilizzati durante il periodo promozionale". (segue) (Com)