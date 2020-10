Covid: Car, ingresso gratuito a ristoratori, bar e gastronomia e aiuto per "Bonus Lazio Km0" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, a seguito dell'iniziativa promossa dalla Regione Lazio, meglio nota come bando "Bonus Lazio Km0", ideata per dare supporto agli esercenti di somministrazione di alimenti con l'emissione di un voucher a fondo perduto per l'acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio, si rende noto che ai pubblici esercizi che si riforniranno nei Mercati e che vorranno avvalersi della promozione regionale verrà offerto supporto tecnico. "Con le chiusure anticipate di ristoranti bar e gastronomie - dichiara Fabio Massimo Pallottini, direttore generale di Car - si prevede che la perdita annuale per la filiera agroalimentare per Roma e Lazio sia superiore ai 10 miliardi di euro, di cui tra i 2 e 3 miliardi riguarderanno proprio i settori dell'ortofrutta dell'ittico. Cifre che fanno paura e che preoccupano per la 'tenuta' del sistema. È per questo che dovremmo cercare di agevolare la ristorazione almeno nelle attività di approvvigionamento". (segue) (Com)