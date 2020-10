Covid: Car, ingresso gratuito a ristoratori, bar e gastronomia e aiuto per "Bonus Lazio Km0" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Centro Agroalimentare Roma – dichiara il presidente Valter Giammaria – è divenuto il più grande Hub d'Italia grazie anche all'impegno degli operatori che nel corso di questi anni si sono adeguati alle rinnovate esigenze di un comparto in continua evoluzione. Stare vicini alle esigenze e difficoltà causate alla categoria dell'agroalimentare da questa grave pandemia è un dovere per tutti noi. Queste iniziative occorrono a far sentire la nostra vicinanza e a dare coraggio". Il bando "Bonus Lazio Km0" è rivolto agli esercenti della ristorazione che esercitano l'attività primaria o secondaria nel territorio regionale con i seguenti codici ateco: cod. 56.10.11 Ristorazione con somministrazione; cod 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; cod 56.10.50 Ristorazione su treni e navi; cod 56.21.00 Catering per eventi, banqueting. (Com)