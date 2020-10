Sardegna: la Regione stanzia 500 mila euro per le Università della terza età (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Biancareddu, "dai dati si riscontra inoltre un crescente numero di iscritti e di interesse, che dimostra come questi Istituti rappresentino un freno al fenomeno dell'isolamento geografico, emigrazione, spopolamento e mancanza di occasioni di sviluppo culturale e costituiscono invece un fondamentale strumento di sviluppo per gli adulti e gli anziani, nella prospettiva di una vita piena e gratificante, dove la cultura assume un ruolo fondante di qualità". Considerate le recenti difficoltà incontrate dalle Università della terza età nello svolgimento delle attività accademiche in presenza dovute all'emergenza Covid-19, la Giunta ha esteso l'ammissibilità della spesa a quella che emergerà per garantire il funzionamento attraverso attività a distanza, mediante strumenti di videoconferenza e servizi di assistenza all'avvio di tale modalità, compresi i canoni di connettività per videoconferenza, le spese relative agli strumenti di videoconferenza sino alla concorrenza di 500 euro per ciascuna Università, le spese di assistenza tecnica sino a 500 euro per Università, che hanno sino a 200 iscritti di età superiore o uguale ai 65 anni e sino a 700 euro per le altre. (Rsc)